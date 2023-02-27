Tümör tespit edilmişti... Hastaneden görüntüsü ortaya çıkan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Emel Sayın, Binnur Kaya ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Tümör tespit edilmişti... Hastaneden görüntüsü ortaya çıkan Yeşilçam güzeli Filiz Akın'ın son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda operasyon geçiren Akın, üst kulağından şüpheli bir doku olduğunu söyleyerek, sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Filiz Akın, sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez ameliyat oldu. Peki Filiz Akın'ın son durumu nasıl? İşte Emel Sayın, Binnur Kaya ve birçok ünlünün mesaj attığı Filiz Akın'ın hastanedeki görüntüsü ve son durumu...
27.02.2023 12:30 - Son Güncelleme: 27.02.2023 12:36
Tümör tespit edilmişti... Hastaneden görüntüsü ortaya çıkan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? Emel Sayın, Binnur Kaya ve birçok ünlüden mesaj yağdı.
Usta oyuncu Filiz Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulağından operasyon geçirdiğini açıklamıştı.
Öte yandan Filiz Akın, aylar önce akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Üç gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı.