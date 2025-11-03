Tüm mirasını 20’li yaşlardaki bir kıza mı bırakacak? Ahmet Tatlıses’ten açıklama geldi! İbrahim Tatlıses’in mal varlığı say say bitmedi

Ahmet Tatlıses, yanlış algılara da tepki göstererek; "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir. Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam" dedi.