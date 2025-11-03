Tüm mirasını 20’li yaşlardaki bir kıza mı bırakacak? Ahmet Tatlıses’ten açıklama geldi! İbrahim Tatlıses’in mal varlığı say say bitmedi
Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim giderek tırmanıyor Babasının mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saygıyla karşıladığını belirtti. Ahmet Tatlıses, davanın mal veya miras kavgası olmadığını, amacının aileyi ve kardeşlerini korumak olduğunu vurguladı. Tatlıses'in, babasının mirası kararıyla ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
