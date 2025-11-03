PODCAST CANLI YAYIN

Tüm mirasını 20’li yaşlardaki bir kıza mı bırakacak? Ahmet Tatlıses’ten açıklama geldi! İbrahim Tatlıses’in mal varlığı say say bitmedi

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim giderek tırmanıyor Babasının mahkemeden elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı açıklamada durumu saygıyla karşıladığını belirtti. Ahmet Tatlıses, davanın mal veya miras kavgası olmadığını, amacının aileyi ve kardeşlerini korumak olduğunu vurguladı. Tatlıses'in, babasının mirası kararıyla ilgili sözleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Türkücü İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Takvim Logo

İbrahim Tatlıses, büyük torunu Mert Tatlı'nın Sarıyer'deki dairesini izinsiz olarak altı yıldır işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuş, mahkeme Tatlıses'i haklı bularak Mert Tatlı'ya 370 bin 346 TL haksız işgal tazminatı ödenmesine ve dairenin boşaltılmasına karar vermişti. İbrahim Tatlıses, "Babalığın nasıl yapıldığını öğrensin" diyerek oğlu Ahmet Tatlıses'e sitem etmişti.

Takvim Logo

Baba-oğul arasındaki gerilim bununla da sınırlı kalmamış 73 yaşındaki türkücü, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı.

Takvim Logo

Daha sonra ise ünlü türkücü, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu. İzmir 2. Aile Mahkemesi, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

Takvim Logo

Karar sonrası sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, babasının aldığı karara saygı duyduğunu belirtti. Ahmet, babasıyla yaklaşık bir yıldır görüşmediklerini, fiziksel olarak da birbirlerine yakın olmadıklarını ifade etti.

Takvim Logo

Babasına 3 kilometreden fazla yaklaşamayacak olan Ahmet Tatlıses, "Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum" diye konuştu.

Takvim Logo

"MİRAS KAVGASI DEĞİL"

Ahmet Tatlıses, sözlerine şu şekilde devam etti: "Yaklaşık 4 yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Takvim Logo

Ahmet Tatlıses, yanlış algılara da tepki göstererek; "Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir. Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Bu işin mal, mülkle ilgisi yok. Ben sadece ailemi korumaya çalıştım. Herkes bizi sevmek zorunda değil ama ben sözümü yere koymam" dedi.

Takvim Logo

MAL VARLIĞI SAY SAY BİTMEDİ

Tüm bunların ardından İbrahim Tatlıses'in mal varlığı da merak konusu oldu. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklattı.

Takvim Logo

Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.

Takvim Logo

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.

Takvim Logo

İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

Takvim Logo

İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.

Takvim Logo

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.

Takvim Logo

Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.

Takvim Logo

Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

Takvim Logo

GAYRİMENKUL ZENGİNİ!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan da geçen günlerde meslektaşı İbrahim Tatlıses gibi mal varlığıyla gündeme gelmişti.

Takvim Logo

Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.

Takvim Logo

Duyumlara göre; Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.

Takvim Logo

Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.

Takvim Logo

Sayan'ın Londra ve Miami'de de evleri mevcut. Sanatçının aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.