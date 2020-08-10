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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar magazin gündemini derinden sarstı. 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına aldı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Tüm yaşananların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu. "Onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diyen Pedro, kızıyla ilgili yaşananlara bakın nası yanıt verdi...

10.08.2020 10:41 - Son Güncelleme: 10.08.2020 11:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





