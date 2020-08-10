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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Tülin Şahin'in kızının babası Pedro de Noronha ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar magazin gündemini derinden sarstı. 2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına aldı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak yollarını ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığının ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçladı ve çarpıcı iddialarda bulundu. Tüm yaşananların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu. "Onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diyen Pedro, kızıyla ilgili yaşananlara bakın nası yanıt verdi...

10.08.2020 10:41 - Son Güncelleme: 10.08.2020 11:22
Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasım ayında da kızları Siena Leyla'yı kucağına almıştı.

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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Ancak çiftin evlenmediği ve Noronha'nın ünlü mankene, "Bebeği bana göstermiyor" diye dava açtığı ortaya çıktı. Tülin Şahin, "Hamileyken dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar çok yıpratıcıydı" dedi.

Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Doğum sırasında ve sonrasında kilo vermesi için psikolojik şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Doğum sonrası eski fiziğime dönmem konusunda ağır baskı yaptı. 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dedi. Böyle terbiyesizce tartışmalara maruz kaldım" dedi.

Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Posta'ya konuşan Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi.

Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan merak edilen açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.

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