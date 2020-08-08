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Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenmiş, bu evliliğinden Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştı. Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardından büyük bir kriz patlak verdi. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu. Bu hamle sonrası çiftin resmi nikahlarının da olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

08.08.2020 11:50 - Son Güncelleme: 08.08.2020 11:50
Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile anlaşamayarak ayrıldı. Ayrılığın ardandan gerçek ortaya çıktı. Pedro de Noronha ile Tülin Şahin'in resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları Siena Leyla için mahkemelik oldu! İşte Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında geçenlerin tüm detayları…

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Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

Evlilik haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştı.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çiftin, resmi evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha kızları yüzünden mahkemelik oldu gerçek ortaya çıktı! Resmi nikahları yokmuş

BEBEĞİ GÖSTERMİYOR

Noronhna, iş için Portekiz'e gitti, kızları Siena Leyla ise annesiyle birlikte kaldı. İddiaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti.

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