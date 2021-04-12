Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford'a benzerliğinden dolayı 'Sivaslı Cindy' olarak anılan Tülin Şahin'in bir taksiciyle arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Ortaköy'de arkadaşıyla taksiye binen Tülin Şahin, şoförün kendisini tanımamasıyla komedi filmlerine konu olacak bir olayın ortasına düştü. Şahin, kendisini birine benzettiğini söyleyen taksi şoförüne "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti. Ancak güzel model hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı. İşte Tülün Şahin'in yüzleri gülümseten o anısı…
'GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, geçen yıllarda verdiği bir röportajda Tülin Şahin ile ilgili soruyu yanıtlamıştı. Crawford, "Size çok benzeyen Türk model Tülin Şahin ile tanıştınız mı hiç?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: " Evet uluslararası bir markanın reklamlarında gördüm. Şoke oldum ve hatta bir süre kafayı mı üşütüyorum diye düşündüm. Bu ben miyim diye uzun uzun inceledim. Baktım ki ben değilim. Zaten de olamam. Kendisi benden daha genç değil mi?"