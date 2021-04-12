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Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford'a benzerliğinden dolayı 'Sivaslı Cindy' olarak anılan Tülin Şahin'in bir taksiciyle arasında geçen diyalog yüzleri gülümsetti. Ortaköy'de arkadaşıyla taksiye binen Tülin Şahin, şoförün kendisini tanımamasıyla komedi filmlerine konu olacak bir olayın ortasına düştü. Şahin, kendisini birine benzettiğini söyleyen taksi şoförüne "Tülin Şahin'e mi benzettin?" sorusuna yöneltti. Ancak güzel model hiç beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı. İşte Tülün Şahin'in yüzleri gülümseten o anısı…

12.04.2021 11:48 - Son Güncelleme: 12.04.2021 11:48
Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; ünlü sunucu ve model Tülin Şahin, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla Ortaköy'de taksiye bindi. Bindiği taksi şoförü Tülin Şahin'i ünlü birisine benzetince is olanlar oldu.

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Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

Şoför, Tülin Şahin'e "Abla siz çok ünlü bir manken vardı onu benziyorsunuz" diyerek muhabbeti başlattı. Şoförün sözlerine kayıtsız kalmayan ünlü model ise "Tülin Şahin mi?" sorusunu yöneltti.

Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

Ancak Tülin Şahin'i tanımayan şoför, "Yok abla onu tanımıyorum da Cindy vardı eskiden Cindy Crawford. Aynı ona benziyorsun" şeklinde karşılık verdi.

Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

Bunun üzerine arkadaşıyla gülme krizine giren ünlü model, "Ben Tülin Şahin'im. Bana Türkiye'de "Sivaslı Cindy' derler. Sizinle de tanışmış olduk" diyerek kendini tanıttı.

Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

'GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'
Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, geçen yıllarda verdiği bir röportajda Tülin Şahin ile ilgili soruyu yanıtlamıştı. Crawford, "Size çok benzeyen Türk model Tülin Şahin ile tanıştınız mı hiç?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: " Evet uluslararası bir markanın reklamlarında gördüm. Şoke oldum ve hatta bir süre kafayı mı üşütüyorum diye düşündüm. Bu ben miyim diye uzun uzun inceledim. Baktım ki ben değilim. Zaten de olamam. Kendisi benden daha genç değil mi?"