Tülin Şahin gülme krizine girdi! Taksici ünlü modeli tanımayınca olanlar oldu

'GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM'

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, geçen yıllarda verdiği bir röportajda Tülin Şahin ile ilgili soruyu yanıtlamıştı. Crawford, "Size çok benzeyen Türk model Tülin Şahin ile tanıştınız mı hiç?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: " Evet uluslararası bir markanın reklamlarında gördüm. Şoke oldum ve hatta bir süre kafayı mı üşütüyorum diye düşündüm. Bu ben miyim diye uzun uzun inceledim. Baktım ki ben değilim. Zaten de olamam. Kendisi benden daha genç değil mi?"