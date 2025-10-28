Tuğçe Tayfur’dan annesi Necla Nazır’a gurur dolu teşekkür: “Kimseye minnet etmedin”

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının oyuncularından Necla Nazır ile arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızıdır.

İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Müzikle çok küçük yaşlarda tanışan Tayfur, eğitim hayatı boyunca piyano ve keman eğitimi aldı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Joker" adlı müzik grubunun solistliğini üstlenerek sahne kariyerine adım attı. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Tayfur, burada müzik çalışmalarına devam ederken Taner Şafak ile tanıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra ikili, 2015 yılında birlikte bir maksi single projesi hazırladı. Albümdeki "Kalp Dayanmaz", "Köle Olup" ve "Yok Olsam" şarkılarının söz ve müzikleri Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak'a aittir. Sanatçı ayrıca, babası Ferdi Tayfur ile birlikte bir klip çalışması da gerçekleştirdi.

Tuğçe Tayfur, ilk evliliğini Mayıs 2009'da Tolga Ertuğrul ile yaptı ancak evlilik kısa sürede sona erdi. 2012 yılında Taner Şafak ile hayatını birleştiren Tayfur'un, bu evlilikten 2016 doğumlu Taner Efe isminde bir oğlu vardır.