Tuğçe Tayfur’dan annesi Necla Nazır’a gurur dolu teşekkür: “Kimseye minnet etmedin”

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından babasına olan özlemini sık sık dile getiren Tuğçe Tayfur, bu kez duygularını annesi Necla Nazır için paylaştı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Necla Nazır, ödül töreninde sahnede alkış toplarken, kızı Tuğçe Tayfur da annesine olan gururunu ve minnetini dile getirdi.

"Her zaman kendi ayaklarının üzerinde durdun, kimseye minnet etmedin" sözleriyle annesine seslenen Tuğçe Tayfur, Necla Nazır'ın yıllardır ailesine gösterdiği güçlü ve onurlu duruşu gururla dile getirdi.

TUĞÇE TAYFUR'DAN ANNESİ NECLA NAZIR'A GURUR DOLU MESAJ

Ocak ayında babası, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'u kaybeden Tuğçe Tayfur, yaşadığı derin acının ardından sosyal medyada sık sık babasına olan özlemini dile getiriyordu. Bu kez ünlü şarkıcı, duygularını annesi Necla Nazır için paylaştı.

NECLA NAZIR'A ANLAMLI ÖDÜL

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Necla Nazır, katıldığı bir tören kapsamında onur ödülüne layık görüldü. Nazır'ın sahnede ödülünü alırken yaşadığı gurur dolu anlar, geceye damga vurdu.

"SEN BENİM GÖNLÜMÜN SULTANISIN"

Tuğçe Tayfur, törenden kareleri Instagram hesabında paylaşarak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Canım annem, seninle gurur duyuyorum. Küçük yaşta ailenin tüm sorumluluğunu omuzladın. Her zaman kendi ayaklarının üzerinde durdun, kimseye minnet etmedin. Sen benim gönlümün sultanısın."

Bu içten mesaj kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, Tuğçe Tayfur'un annesine duyduğu sevgi ve minnet dolu sözlerine beğeni ve yorum yağdırdı.

Ünlü şarkıcının bu duygusal paylaşımı, kısa süre içinde magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sevenleri, anne-kız arasındaki güçlü bağı öven yorumlarda bulunurken, birçok kullanıcı "Gerçek vefa budur" mesajlarıyla Tayfur'a destek verdi.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinemasının oyuncularından Necla Nazır ile arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızıdır.

İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. Müzikle çok küçük yaşlarda tanışan Tayfur, eğitim hayatı boyunca piyano ve keman eğitimi aldı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Joker" adlı müzik grubunun solistliğini üstlenerek sahne kariyerine adım attı. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Tayfur, burada müzik çalışmalarına devam ederken Taner Şafak ile tanıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra ikili, 2015 yılında birlikte bir maksi single projesi hazırladı. Albümdeki "Kalp Dayanmaz", "Köle Olup" ve "Yok Olsam" şarkılarının söz ve müzikleri Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak'a aittir. Sanatçı ayrıca, babası Ferdi Tayfur ile birlikte bir klip çalışması da gerçekleştirdi.

Tuğçe Tayfur, ilk evliliğini Mayıs 2009'da Tolga Ertuğrul ile yaptı ancak evlilik kısa sürede sona erdi. 2012 yılında Taner Şafak ile hayatını birleştiren Tayfur'un, bu evlilikten 2016 doğumlu Taner Efe isminde bir oğlu vardır.