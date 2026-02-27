CANLI YAYIN

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın arasında ihanet kavgası! Sokak ortasında şok sözler

Nişantaşı'nda boşanma aşamasındaki eşi Muhammet Aydın ile görüntülenen Tuğçe Tayfur, kameralar önünde "ihanet" bombasını patlattı ve barışma kapılarını tamamen kapattı.

Arabesk dünyasının dev ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve boşanma aşamasında olduğu eşi Muhammet Aydın, Nişantaşı sokaklarında gerilim dolu bir tesadüfe imza attı. Birlikte yürürken objektiflere yansıyan ikili, kameraları fark edince adeta birbirine girdi. Muhammet Aydın'ın muhabirlere yönelik sert tavrına Tuğçe Tayfur'un aldatma ifşasıyla karşılık vermesi, sokaktaki tansiyonu bir anda magazin gündeminin zirvesine taşıdı.

NİŞANTAŞI'NDA KAYIT KAVGASI İHANET BOMBASINI PATLATTI

Hürriyet'te yer alan habere göre; Nişantaşı sokaklarında yan yana yansıyan çiftten Muhammet Aydın, çekim yapan kameramana "Şunu kapatsana!" diyerek bağırdı. Bu çıkış üzerine sinirlerine hakim olamayan Tuğçe Tayfur, eşine sert bir şekilde yüklendi. Tayfur'un, "Yaptıkların çıkmasın diye mi?" sorusuyla başlayan tartışma, bir anda alevlendi.

Sokaktaki o sıcak diyalog:

Tuğçe Tayfur: "Yaptıkların çıkmasın diye mi?"

Muhammet Aydın:"Hangi yaptıklarım?"

Tuğçe Tayfur: "Aldatmalarından bahsediyorum!"

"BARIŞMA FALAN YOK, KARARIM KESİN!"

Yaşanan gerginliğin ardından kararlı duruşunu sergileyen Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın'ın evliliği kurtarma çabalarının sonuçsuz kalacağını şu sözlerle ilan etti:"Barışma falan yok. Çabalama çalışmaları var. Benim kararım kesin!"

GEÇMİŞTEN NOTLAR: MESAJLAR VE İDDİALAR

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın arasındaki kriz, aslında çok daha ağır iddialarla gündeme gelmişti. Tayfur'un, Aydın'a karşı ihanet gerekçesiyle dava açtığı ve dava dosyasına Aydın'ın üç farklı kadınla yaptığı iddia edilen cinsel içerikli mesajların delil olarak sunulduğu öne sürülmüştü.

Ancak Muhammet Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetmişti. Davayı asıl kendisinin açtığını savunan Aydın, "Canım kızlarım, annenizi aldatmadım" diyerek çocuklarına seslenmişti. Evlilik süresince büyük zorluklar çektiğini belirten Aydın, sorunların Tuğçe Tayfur'dan değil, yanlış zamanlamadan kaynaklandığını dile getirmişti.

Dava dosyasındaki mesaj iddiaları ile bu son sokak ifşası birleşince, bu boşanma davasının magazin tarihindeki en gürültülü ayrılıklardan biri olacağının sinyallerini verdi.

