Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın arasında ihanet kavgası! Sokak ortasında şok sözler

MERAK EDİLENLER

Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın neden tartıştı?

Nişantaşı'nda yürürken görüntülenen ikiliden Muhammet Aydın kameramana bağırınca, Tuğçe Tayfur eşine "yaptıkların çıkmasın diye mi" diyerek tepki gösterdi.

İhanet iddiaları doğru mu?

Tuğçe Tayfur, eşinin kendisini aldattığını ve mesajların dava dosyasında olduğunu iddia ederken; Muhammet Aydın aldatma suçlamalarını kesin bir dille yalanlamaktadır.

Boşanma davası ne durumda?

Tuğçe Tayfur barışmanın imkansız olduğunu ve boşanma kararının kesin olduğunu belirtirken; Muhammet Aydın davanın kendisi tarafından açıldığını iddia etmektedir.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, Hürriyet ve sosyal medya)