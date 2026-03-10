❓ MERAK EDİLENLER

Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı'nın nikahı basına kapalı mıydı?

Evet, çift uzun süredir sürdürdükleri gözlerden uzak ilişki çizgilerini evliliklerinde de korumayı tercih etti. Nikah töreni, geniş bir medya katılımı yerine sadece yakın çevrenin olduğu, basına kapalı ve oldukça sade bir törenle gerçekleştirildi.

Çift neden nikahı ve düğünü farklı tarihlerde yapmayı seçti?

Sektör kaynaklarından ve çiftin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, bu durum tamamen "huzur odaklı" bir tercih. Yoğun set tempolarının getirdiği yorgunluğu ve düğün hazırlıklarının stresini zamana yaymak isteyen çift, resmiyeti (nikahı) hemen halledip, kutlamayı (düğünü) temmuz ayına, yani daha rahat bir takvime ertelemeyi mantıklı buldu.

Sosyal medya paylaşımları çiftin hayranları tarafından nasıl karşılandı?

Tuğba Yılmaz'ın "Çok kar yağıyordu, evlendim" şeklindeki esprili ve doğal paylaşımı, hayranları tarafından "samimiyetin zirvesi" olarak yorumlandı. Sosyal medyada şaşalı düğün fotoğrafları yerine bu denli insani ve samimi bir yaklaşım, çiftin takipçileriyle kurduğu bağı daha da güçlendirdi.