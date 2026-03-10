CANLI YAYIN
Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı sessiz sedasız evlendi

Ünlü oyuncu Tuğba Yılmaz, bir süredir beraber olduğu meslektaşı Alperen Sazlı ile 10 Mart 2026'da nikah masasına oturdu. "Çok kar yağıyordu, evlendim" notuyla süreci başlatan Yılmaz, nikah töreninin sessiz sedasız gerçekleştiğini belirterek temmuz ayındaki büyük kutlama için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

Çift, evlilik haberini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşarak temmuz ayındaki düğün müjdesini de eş zamanlı olarak verdi.

SÜRPRİZ NİKAH: TUĞBA YILMAZ VE ALPEREN SAZLI DÜNYAEVİNE GİRDİ

Ünlü oyuncular Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı, uzun süredir devam eden birlikteliklerini 10 Mart 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdikleri sürpriz bir nikah töreniyle resmiyete döktü. Magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan ikili, evlilik haberini sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşarak evlilik sürecini temmuz ayında yapılacak bir düğünle taçlandıracaklarını duyurdu.

EVLİLİK SÜRECİNE DAİR DETAYLAR

Tuğba Yılmaz, evlilik haberini kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oldukça samimi bir dille aktardı. Yılmaz, "Çok kar yağıyordu, evlendim..." notunu düşerek, bu özel ana dair detayları takipçileriyle paylaştı.

Nikah Tarihi10 Mart 2026
Nikah Yeriİstanbul
Düğün PlanıTemmuz 2026
DurumResmi Nikah (Sessiz sedasız)
MERAK EDİLENLER

Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı'nın nikahı basına kapalı mıydı?

Evet, çift uzun süredir sürdürdükleri gözlerden uzak ilişki çizgilerini evliliklerinde de korumayı tercih etti. Nikah töreni, geniş bir medya katılımı yerine sadece yakın çevrenin olduğu, basına kapalı ve oldukça sade bir törenle gerçekleştirildi.

Çift neden nikahı ve düğünü farklı tarihlerde yapmayı seçti?

Sektör kaynaklarından ve çiftin açıklamalarından anlaşıldığı üzere, bu durum tamamen "huzur odaklı" bir tercih. Yoğun set tempolarının getirdiği yorgunluğu ve düğün hazırlıklarının stresini zamana yaymak isteyen çift, resmiyeti (nikahı) hemen halledip, kutlamayı (düğünü) temmuz ayına, yani daha rahat bir takvime ertelemeyi mantıklı buldu.

Sosyal medya paylaşımları çiftin hayranları tarafından nasıl karşılandı?

Tuğba Yılmaz'ın "Çok kar yağıyordu, evlendim" şeklindeki esprili ve doğal paylaşımı, hayranları tarafından "samimiyetin zirvesi" olarak yorumlandı. Sosyal medyada şaşalı düğün fotoğrafları yerine bu denli insani ve samimi bir yaklaşım, çiftin takipçileriyle kurduğu bağı daha da güçlendirdi.

Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı nasıl tanıştı?

Her iki oyuncu da BKM Mutfak çatısı altında, "Çok Güzel Hareketler 2" programında yer almaları vesilesiyle tanışmıştır. Aynı yaratıcı ekibin içerisinde uzun süre çalışma arkadaşlığı yapmışlardır.

Alperen Sazlı'nın oyunculuktan önce bir mesleği var mıydı?

Evet, Alperen Sazlı oyunculuk eğitimini almadan ve BKM Mutfak ekibine katılmadan önce yaklaşık beş yıl boyunca bir sigorta şirketinde çalışmıştır.

Tuğba Yılmaz sadece oyunculuk mu yapıyor?

Hayır, Tuğba Yılmaz oyunculuğun yanı sıra "Çok Güzel Hareketler 2" ekibinde skeç yazarlığı da yaparak, kalemi güçlü bir isim olduğunu kanıtlamıştır.

TUĞBA YILMAZ: SAHNEDEN EKRANLARA BAŞARI ÖYKÜSÜ

  • Eğitim: 2 Mayıs 1994 İzmir doğumlu olan Yılmaz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro/Oyunculuk bölümünden 2016 yılında mezun olmuştur.

  • Kariyer Başlangıcı: Profesyonel oyunculuk hayatına 2016-2018 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol alarak başlamıştır. Ardından özel tiyatrolarda da sahne almıştır.

  • BKM ve Çok Güzel Hareketler: 2019 yılında İstanbul'a gelerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yer almış ve aynı yıl BKM Mutfak ekibiyle tanışmıştır. "Çok Güzel Hareketler 2" kadrosuna dahil olmuş ve hem oyunculuk hem de skeç yazarlığı yaparak kariyerine devam etmektedir.

ALPEREN SAZLI: HAYALLERİNİN PEŞİNDE BİR OYUNCU

  • Eğitim: 3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumludur. İktisat bölümü mezunudur ve oyunculuk eğitimi için İstanbul Craft bünyesinde bir yıl süren atölye çalışmalarına katılmıştır.

  • Kariyer Dönüşümü: Oyunculuk tutkusu olmasına rağmen kariyerine bir dönem sigorta sektöründe başlamıştır. Beş yıl boyunca bu alanda çalıştıktan sonra 2015 yılında BKM Mutfak ile yolları kesişmiştir.

  • BKM ve Çok Güzel Hareketler: BKM'ye katılımıyla birlikte hayallerinin peşinden gitmeye başlayan Sazlı, 2018 yılından bu yana "Çok Güzel Hareketler 2" kadrosunda aktif olarak yer almaktadır.

EDİTÖR ANALİZİ: NEDEN ŞİMDİ EVLENDİLER?

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre, çiftin bu kararı almasında yoğun dizi set programlarının ve yaklaşan yaz sezonu projelerinin etkisi büyük. Birçok ünlü ismin aksine, şaşalı bir törenle sosyal medya baskısı altında evlenmek yerine, önce resmi işlemleri halledip"an'ın tadını çıkarmayı" seçmeleri, sektörde yeni bir "mahremiyet trendi"olarak karşılanıyor.

Fotoğraflar Instagram'dan alınmıştır.