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Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar'a poz verdi! Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz Haziran ayında iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikâh masasına oturmuştu. Özerk, yeni şarkısı için hazırlıklara başlamadan önce eşi ile birlikte tatile çıktı. Alaçatı'da güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcı, 'mini balayı' dediği tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özerk, leopar desenli bikinisi ile eşi Gökmen Tanaçar'a verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Tuğba Özerk'in tatil pozları...

29.07.2021 01:30 - Son Güncelleme: 29.07.2021 01:47
Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz Haziran ayında iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikâh masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda çift, tatil için Alaçatı'ya gitti.

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Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

Yeni şarkısı için hazırlıklara başlamadan önce eşi ile birlikte tatile çıkan ünlü şarkıcı, bu süreçte paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

Özerk, leopar desenli bikinisi ile eşi Gökmen Tanaçar'a verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

İddialı pozlarını peş peşe yayınlayan şarkıcı, adeta sosyal medyayı salladı. Fit hali ile dikkat çeken Özerk'in paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu

İşte Tuğba Özerk'in çok konuşulan mayolu pozları...