Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar’a poz verdi! ‘Mini balayı’ dedi iddialı pozlarıyla çok konuşuldu
Tuğba Özerk leopar desenli mayosunu giydi eşi Gökmen Tanaçar'a poz verdi! Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz Haziran ayında iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikâh masasına oturmuştu. Özerk, yeni şarkısı için hazırlıklara başlamadan önce eşi ile birlikte tatile çıktı. Alaçatı'da güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran şarkıcı, 'mini balayı' dediği tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özerk, leopar desenli bikinisi ile eşi Gökmen Tanaçar'a verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Fit hali ile dikkat çeken ünlü şarkıcı, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. İşte Tuğba Özerk'in tatil pozları...
29.07.2021 01:30
- Son Güncelleme: 29.07.2021 01:47
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, geçtiğimiz Haziran ayında iş insanı Gökmen Tanaçar ile nikâh masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda çift, tatil için Alaçatı'ya gitti.
Özerk, leopar desenli bikinisi ile eşi Gökmen Tanaçar'a verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.