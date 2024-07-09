Nur Tuğba Namlı aslen bakın nereli çıktı! Herkes Karadenizli sanıyordu ama gerçek bambaşkaymış! Nur Tuğba Namlı meğer...

Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi Nur Tuğba Namlı'nın Karadenizli olduğunu düşünüyordu, ancak gerçek öyle değil... İşte Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın memleketi...
Birçok kişi Nur Tuğba Namlı'nın Karadenizli olduğunu düşünüyordu, ancak gerçek öyle değil... İşte Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı'nın memleketi...
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, mutlu aile tablosuyla magazin gündeminin takip ettiği isimler arasında yer alıyor.
Instagram'da 467 bin takipçisi olan Nur Tuğba Namlı, Hakan Ural ile kamera karşısına geçmeye devam ediyor.