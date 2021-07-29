Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...
Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları derken 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hep magazin gündeminde. Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi. Tuğba Ekinci pozlarını sosyal medyadan da yayınlamayı ihmal etmedi.
29.07.2021 10:09
- Son Güncelleme: 29.07.2021 10:09
Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi.
Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında basın mensuplarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.
"YOLLARIMIZI AYIRMAYI TERCİH ETTİK"
Tuğba Ekinci, geçtiğimiz mayıs ayında Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" notunu yazmıştı.