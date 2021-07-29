Vav TV İzle

Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

Kimi zaman açıklamaları kimi zaman sosyal medya paylaşımları derken 44 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci hep magazin gündeminde. Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi. Tuğba Ekinci pozlarını sosyal medyadan da yayınlamayı ihmal etmedi.

29.07.2021 10:09 - Son Güncelleme: 29.07.2021 10:09
Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

Sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki gün tatil yaptığı Bodrum'da görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

Tatil sezonunu Bodrum Yalıkavak'ta açan Tuğba Ekinci, konakladığı otelin havuz başında basın mensuplarıyla bir araya gelerek uzun süre sohbet etti.

Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

44 yaşındaki şarkıcı, "Ben hem güzelim hem de doğalım. Bana göre bu camianın en güzel kadınıyım. Hiçbir yerimde yaptırdığım hiçbir şey yok, tamamen doğalım" dedi.

Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

"Ara ara yüzüme Nebahat Çehre gibi sadece kese yapıyorum, o kadar" açıklamasında bulunan Ekinci'nin iddialı pozları ise objektiflere böyle yansıdı.

Tuğba Ekinci'nin siyah bikinili bir garip tatil pozları sosyal medyayı yaktı kavurdu! 'Hem güzelim hem doğalım' diyen Tuğba...

"YOLLARIMIZI AYIRMAYI TERCİH ETTİK"
Tuğba Ekinci, geçtiğimiz mayıs ayında Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Sevgili yol arkadaşımla yollarımızı ayırmayı tercih ettik. Bu konu hakkında başka bir şey yok söyleyebileceğim" notunu yazmıştı.