Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

Tuğba Ekinci, eski sevgilileri için yaptığı yorumla magazin dünyasını salladı. "Ekranda eski sevgililerime baktığımda, 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum." diyen Tuğba Ekinci yine adından söz ettirmeyi başardı. Olay göndermenin ardından hayranları Tuğba Ekinci'nin eski sevgililerini aramaya başladı. İşte Tuğa Ekinci'nin eski sevgilileri...

22 Ocak 2019 Salı, 10:55:53 Güncelleme: 11:09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





