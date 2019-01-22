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Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

Tuğba Ekinci, eski sevgilileri için yaptığı yorumla magazin dünyasını salladı. "Ekranda eski sevgililerime baktığımda, 'Ben bunları nasıl beğenmişim' diye kendime hayret ediyorum." diyen Tuğba Ekinci yine adından söz ettirmeyi başardı. Olay göndermenin ardından hayranları Tuğba Ekinci'nin eski sevgililerini aramaya başladı. İşte Tuğa Ekinci'nin eski sevgilileri...

22 Ocak 2019 Salı, 10:55:53 Güncelleme: 11:09:54
Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

Tuğba Ekinci, eski sevgililerini görmeye tahammül edemediğini söyleyerek yine magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Tuğba Ekinci'nin "Çirkenleştiler" dediği eski sevgililileri kim? İşte Tuğba Ekinci'nin ve ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

ERCAN - NAZAN KESAL

Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri

HAYFA SAFİ TULUN

Tuğba Ekinci'nin eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski sevgilileri
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