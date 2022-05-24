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Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! O Şimdi Asker adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne için siyah mayolu bir kostüm tercih eden Ekinci'nin hem dansı hem de kıyafeti gündem oldu. Konserden paylaşım yapan Ekinci, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sahnenin ortasında diz çöken şarkıcının bacaklarını kaldırarak yaptığı dans çok konuşuldu. İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan sahne dansı ve kostümü...

24.05.2022 21:04 - Son Güncelleme: 24.05.2022 21:07
Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez sahne kostümü ve dansıyla gündem oldu.

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Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

Önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluşan şarkıcı, siyah mayolu bir kıyafet ile sahneye çıktı.

Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

Kıyafetinin yanı sıra sahnenin ortasında diz çöken şarkıcının bacaklarını kaldırarak yaptığı dans da çok konuşuldu.

Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

O anların sosyal medyaya düşmesi üzerine ünlü şarkıcı bir anda gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören görüntüler, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Ekinci'nin hem dansını hem de kostümünü fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

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