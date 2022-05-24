Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! Sahnenin ortasında diz çöken Tuğba bacaklarını kaldırıp...
Tuğba Ekinci mayoyla konser verdi! Dansını gören inanamadı! O Şimdi Asker adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, önceki akşam bir mekanda sevenleriyle buluştu. Sahne için siyah mayolu bir kostüm tercih eden Ekinci'nin hem dansı hem de kıyafeti gündem oldu. Konserden paylaşım yapan Ekinci, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sahnenin ortasında diz çöken şarkıcının bacaklarını kaldırarak yaptığı dans çok konuşuldu. İşte Tuğba Ekinci'nin çok konuşulan sahne dansı ve kostümü...
24.05.2022 21:04 - Son Güncelleme: 24.05.2022 21:07
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, bu kez sahne kostümü ve dansıyla gündem oldu.