Tuğba Ekinci kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kadın dediğin hafif ele gelecek" dedi gören dönüp bir daha baktı

Tuğba Ekinci kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ekinci, kırmızı bikinisiyle verdiği cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notunu düşen Ekinci, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Tuğba Ekinci'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen kırmızı bikinili o pozu…

17.06.2021 21:13 - Son Güncelleme: 17.06.2021 21:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





