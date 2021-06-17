Tuğba Ekinci kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Kadın dediğin hafif ele gelecek" dedi gören dönüp bir daha baktı
Tuğba Ekinci kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ekinci, kırmızı bikinisiyle verdiği cesur pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notunu düşen Ekinci, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Tuğba Ekinci'nin sosyal medya gündemine bomba gibi düşen kırmızı bikinili o pozu…
17.06.2021 21:13
- Son Güncelleme: 17.06.2021 21:13
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.
İddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü şarkıcı, kırmızı bikinisiyle verdiği cesur pozunu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ekinci'nin "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcı için "Hiç yaşlanmıyor", "Yaşı kaç olursa olsun Tuğba iddialı pozlardan vazgeçmiyor" yorumlarında bulundu.
Tuğba Ekinci'nin paylaşımına düştüğü "Kadın dediğin hafif ele gelecek" notu ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, Tuğba Ekinci'yi desteklerken bir kısmı bu sözü haksız buldu.