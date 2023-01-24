Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: "Eşim kaçtı" Yorumlarda yer yerinden oynadı "Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al"
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Bu kez gelinlik giyen Tuğba Ekinci, kendi kendine de imza atmayı ihmal etmedi. 45 yaşındaki ünlü isimin paylaşımı altına binlerce beğeni ve yorum gelirken haliyle pek çok evlilik teklifi de geldi. İşte Tuğba Ekinci'nin ortalığı sallayan o pozları...
24.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:46
O Şimdi Asker ve Condom gibi albümleriyle bilinen ve bunlar dışında farklı şarkılar da yayınlanan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci birkaç gün önce sahne öncesi paylaşımıyla gündeme gelmişti.