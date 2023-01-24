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Haberler Magazin Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: "Eşim kaçtı" Yorumlarda yer yerinden oynadı "Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al"

Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: "Eşim kaçtı" Yorumlarda yer yerinden oynadı "Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla şaşkına çeviren Tuğba Ekinci Instagram pozlarıyla bir kez daha şoke etti. Bu kez gelinlik giyen Tuğba Ekinci, kendi kendine de imza atmayı ihmal etmedi. 45 yaşındaki ünlü isimin paylaşımı altına binlerce beğeni ve yorum gelirken haliyle pek çok evlilik teklifi de geldi. İşte Tuğba Ekinci'nin ortalığı sallayan o pozları...

24.01.2023 10:39 - Son Güncelleme: 24.01.2023 10:46
Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: Eşim kaçtı Yorumlarda yer yerinden oynadı Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al

O Şimdi Asker ve Condom gibi albümleriyle bilinen ve bunlar dışında farklı şarkılar da yayınlanan Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: Eşim kaçtı Yorumlarda yer yerinden oynadı Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al

Geçtiğimiz aylarda meme uçlarına yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Tuğba Ekinci kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti. Sık sık kendi fiziğini öven paylaşımlarla dikkat çeken Ekinci birkaç gün önce sahne öncesi paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: Eşim kaçtı Yorumlarda yer yerinden oynadı Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al

Sahne kostümüyle dikkat çeken Tuğba Ekinci sonrasında kendine sansür uygulamıştı.

Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: Eşim kaçtı Yorumlarda yer yerinden oynadı Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al

Üstelik bu kez sosyal medya kullanıcı yorumlarını da kapatmıştı.

Tuğba Ekinci gelinlik giydi nikahı tek başına bitirdi: Eşim kaçtı Yorumlarda yer yerinden oynadı Yaş 47 hiç evlenmedim bakireyim gel beni al

GELİNLİK GİYDİ

Ekinci bu kez gelinlik giydi. Gelinlikleri bir giyip, bir çıkaran Ekinci esprili bir paylaşım da yapmayı ihmal etmedi.

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