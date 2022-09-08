Tuğba Altıntop’tan kahreden haber! Köpek saldırısına uğradı! Yüzüne dikiş atılan Tuğba’nın son hali yürek yaktı...
Tuğba Altıntop'tan kahreden haber! Köpek saldırısına uğradı! 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la evlenen Tuğba Altıntop, hem özel hayatı hem kariyeri ile yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı şimdi ise kötü bir haberler gündeme geldi. Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzüne dikiş atılan ünlü şarkıcının son hali sevenlerini kahretti. İşte detaylar...
08.09.2022 21:18 - Son Güncelleme: 08.09.2022 22:24
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman'la nikah masasına oturdu ve bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.
Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandıran ünlü şarkıcı, olaylı boşanmasıyla uzun süre adından söz ettirdi.
Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı | VİDEO
Ünlü şarkıcı şimdi ise kötü bir haberlerle gündeme geldi. Tuğba Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı.