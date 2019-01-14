Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın kızlarını görenler gözlerine inanamadı | Ünlülerin çocukları

Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman ikinci kez mi evleniyor? haberleri magazin dünyasına bomba gibi düştü. Tuğba Altıntop evlilik sorusuna, "Kızlar çok istiyor. Rafet evlenme tekllifi etse kabul eder miyim bilmiyorum, kızlarıma sorarım herhalde... 14 Şubat'ta size bir sürprizimiz var. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Bekleyip göreceğiz." diyerek yanıt verdi. Haberlerin ardından hayranları ünlü çiftin kızlarını aramaya başladı. İşte Tuğba Altıntop ve Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval...

14 Ocak 2019 Pazartesi, 13:36:52 Güncelleme: 13:47:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





