Tuğba Altıntop karnı burnunda pozlarını paylaşmıştı! Şimdi sıra plajda! Rafet El Roman’ın eski eşine bakın inanılmaz değişimiyle...
1996'da Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la evlenen Tuğba Altıntop, 2003 senesinde ünlü şarkıcıyla boşanmıştı. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kızı olan Altıntop, boşanma sürecinde çok uzun zaman çocuklarını görememiş ve zor günler geçirmişti. Mankenliğin yanı sıra bazı dizilerde rol alarak oyunculuk yapan ve ardından şarkıcılığa soyunan ünlü isim, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. Son olarak karnı burnunda pozlarıyla adından söz ettiren ünlü isim şimdi ise plaj pozuyla adından söz ettirdi. Beyaz bikinisi ile poz veren Altıntop'un son halini gören inanamadı. İşte Tuğba Altıntop'un inanılmaz değişimi...
12.07.2022 23:13 - Son Güncelleme: 12.07.2022 23:13
15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Tuğba Altıntop, 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.
Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandıran ünlü isim, bu ayrılık sürecinde çok uzun zaman kızlarını görememiş ve zor günler geçirmişti.
Rafet El Roman boşanmanın ardından tekrar evlenirken Tuğba Altıntop bir süre ortalardan kaybolmuştu.