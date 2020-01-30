Tuba Ünsal'ın yeni imajıyla herkesi şoke etti: Cesaret ister...
Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Karaloğlu tarafından aldatılmasıyla gündeme gelmişti. Eşi Elisabeth Mas Vall ile boşanma aşamasındayken Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlayan Caner Karaloğlu, Bebek Lucca'dan çıkarken yanındaki iki kadınla yakalanmıştı. Bu haber manşetlere "Tuba Ünsal aldatılıyor" şeklinde geçmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan 38 yaşındaki Tuba Ünsal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek olan yeni filmi için imaj değiştirdi. Kısa saçları ve erkeksi görünüşü ile dikkat çeken Tuba Ünsal'ın yeni imajını görenler şoke oldu.
30.01.2020 10:48
- Son Güncelleme: 30.01.2020 11:00
Tuba Ünsal 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek olan filmi için imaj değiştirdi, görenler şoke oldu. Instagram hesabından yeni karakteri hakkında paylaşımda bulunan Tuba Ünsal'ı görenler gözlerine inanamadı. Özgür Çevik ile kamera karşısına geçen 38 yaşındaki Ünsal, bu rolün cesaret istediğini ve canlandırdığı için mutlu olduğunu belirtti. İşte Tuba Ünsal'ın yeni imajı...
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