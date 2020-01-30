Tuba Ünsal'ın yeni imajıyla herkesi şoke etti: Cesaret ister...

Tuba Ünsal 14 Şubat Sevgililer Günü'nde vizyona girecek olan filmi için imaj değiştirdi, görenler şoke oldu. Instagram hesabından yeni karakteri hakkında paylaşımda bulunan Tuba Ünsal'ı görenler gözlerine inanamadı. Özgür Çevik ile kamera karşısına geçen 38 yaşındaki Ünsal, bu rolün cesaret istediğini ve canlandırdığı için mutlu olduğunu belirtti. İşte Tuba Ünsal'ın yeni imajı...