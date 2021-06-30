Tuba Ünsal’ın siyah bikinisiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Fit hali ile dikkat çekti gören dönüp bir daha baktı
Tuba Ünsal'ın siyah bikinisiyle verdiği poz bomba etkisi yarattı! Sezonu Bodrum'da açan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Siyah bikinisiyle verdiği tatil pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Ünsal, adeta sosyal medyayı salladı. İki çocuk annesi Tuba Ünsal, fit haliyle beğeni topladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri Ünsal'a övgü yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın o paylaşımı…
30.06.2021 23:49
- Son Güncelleme: 30.06.2021 23:49
Oyuncu Tuba Ünsal ile gazeteci Mirgün Cabas, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinden Civan Mert adında bir oğulları olan çift, 3 yıl önce evliliklerini noktalamıştı.
Tatil sezonunu açan Tuba Ünsal, Bodrum'da eski eşiyle pişti olmuştu. Ünsal, geçtiğimiz günlerde Yalıkavak'taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe'yle karşılaşmıştı.
Birbirini görmezden gelen eski eşler, uzun süre gündem olmuştu. Ünsal, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımıyla çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
İki çocuk annesi Tuba Ünsal, fit haliyle dikkat çekerken paylaşım kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.