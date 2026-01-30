Tuba Ünsal’dan ezber bozan aşk açıklaması: "Paspas" itirafı!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda özel hayatının kapılarını ardına kadar açtı.
Herkesin hayranlıkla izlediği ışıltılı hayatının arkasındaki gizli gerçeği anlatan Ünsal, aşk hayatıyla ilgili itirafıyla çok konuşuldu.
"Ben Kimsenin Peşinde Koşmadım Ama..."
Ünlü oyuncu,"Ben kimsenin peşinde koşmadım" diyerek söze başladı. Ancak ilişkinin başladığı andan itibaren her şeyin değiştiğini ve kendisinden çok fazla ödün verdiğini samimi bir dille anlattı.
"Aşk Değil Bu, Çöktüm!"
İlişkilerinde fedakarlık dozunu kaçırdığını itiraf eden Tuba Ünsal, yaşadığı süreci dikkat çeken sözlerle özetledi.
Ünsal "İlişkinin içinde çok paspas oldum. Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken böyle bir gün çöktüm. Aşk değil bu!" dedi.
📌 Tuba Ünsal'ın Aşk Karnesi: Kimler Geldi Kimler Geçti?
Tuba Ünsal'ın "Paspas oldum" dediği o yılların perde arkasında oldukça hareketli bir özel hayat yatıyor. İşte Ünsal'ın magazin tarihine geçen ilişkileri:
İlk Yıllar:Kariyerinin başında Kıvanç Kasabalı ve Mustafa Sandal gibi popüler isimlerle aşk yaşadı.
Evlilik Dosyası: 2004'te Cem Cantaş ile evlendi, 2006'da boşandı. Adı bir dönem şarkıcı Yalın ile anıldı.
Anneliğe İlk Adım:2010'da Murat Pilevneli ile ikinci kez nikah masasına oturdu, kızı Sare dünyaya geldi. Bu evlilik 2012'de bitti.
Üçüncü Nikah: 2013'te sunucu Mirgün Cabas ile hayatını birleştirdi ve oğlu Civan Mert'i kucağına aldı. Çift, 2018 yılında yollarını ayırdı.
Fotoğraflar: Sosyal medya