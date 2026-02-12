Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım”

"PİRÜPAK BİR ŞEKİLDE SIYRILABİLİRDİM"

Ünsal,"Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem." şeklinde ifade etti.