Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım”
2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki nedeniyle "yuva yıkan kadın" suçlamalarıyla gündeme gelen Tuba Ünsal, o dönem Karaloğlu'nun boşanma süreci devam ederken birlikte oldukları iddialarıyla eleştirilmişti Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçmişte hakkında ortaya atılan iddialara katıldığı programda sert yanıt verdi. Dürüstlüğünün bedelini ödediğini söyleyen Ünsal, "Kul hakkından çok korkarım" dedi.
