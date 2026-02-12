PODCAST CANLI YAYIN

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım”

2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki nedeniyle "yuva yıkan kadın" suçlamalarıyla gündeme gelen Tuba Ünsal, o dönem Karaloğlu'nun boşanma süreci devam ederken birlikte oldukları iddialarıyla eleştirilmişti Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, geçmişte hakkında ortaya atılan iddialara katıldığı programda sert yanıt verdi. Dürüstlüğünün bedelini ödediğini söyleyen Ünsal, "Kul hakkından çok korkarım" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 1

Oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 2

"YUVA YIKAN KADIN"

Geçmişte kendisine yöneltilen "yuva yıkan kadın" suçlamasına değinen Ünsal, yaşadığı süreci duygusal ifadelerle anlattı.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 3

Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, medyanın acımasız davrandığını belirtti.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 4

"PİRÜPAK BİR ŞEKİLDE SIYRILABİLİRDİM"

Ünsal,"Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem." şeklinde ifade etti.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 5

Ünsal, o dönem yaşadığı ilişkiyi inkar etmediğini ancak yöneltilen ithamları kabul etmediğini vurguladı.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 6

"TANIYORUM DEDİM"

Açık sözlü tavrının yanlış anlaşıldığını belirten oyuncu,"Bana sorduklarında da yalan söylemedim. 'Tanıyorum' dedim"ifadelerini kullandı.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 7

Vicdan vurgusu yapan Ünsal, suçlamaları net bir dille reddetti.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 8

"KUL HAKKINDAN ÇOK KORKARIM"

Tuba Ünsal,"Asla böyle bir şey yapmadım, kul hakkından çok korkarım."şeklinde konuştu.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 9

Ünsal'a yöneltilen suçlamaların merkezinde, 2019-2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı ilişki yer almıştı.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 10

BOŞANMA SÜRECİNDEYDİ

Karaloğlu'nun o dönem İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas ile resmi evliliğinin sürdüğü, ancak boşanma sürecinde oldukları belirtilmişti.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 11

Yaşanan süreç magazin gündeminde uzun süre yer bulmuş, taraflar arasında adliyeye taşınan iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 12

Yıllar sonra sessizliğini bozan Tuba Ünsal, "Kimsenin kocasını elinden almadım"diyerek hakkındaki yakıştırmalara son noktayı koydu.

Tuba Ünsal "yuva yıkan kadın" iddialarına cevap verdi: “Kimsenin kocasını elinden almadım” - 13

Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.