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Tuba Büyüküstün’ün transparan elbisesine tepki yağdı! “Çıplaklık ne zamandan beri tarz oldu” Halit Ergenç’in partneri galada...

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ü yıllar sonra bir araya getiren 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinin galası gerçekleşti. Başrol oyuncularından Büyüküstün, transparan gala tarzıyla ise sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncunun siyah mini elbisesine sosyal medyada yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Çıplaklık ne zamandan beri tarz oldu" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:19 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:19
Tuba Büyüküstün’ün transparan elbisesine tepki yağdı! “Çıplaklık ne zamandan beri tarz oldu” Halit Ergenç’in partneri galada... 1

Tuba Büyüküstün, yıllar sonra 'Yarın Yokmuş Gibi' dizisinde meslektaşı Halit Ergenç bir araya geldi.

Tuba Büyüküstün’ün transparan elbisesine tepki yağdı! “Çıplaklık ne zamandan beri tarz oldu” Halit Ergenç’in partneri galada... 2

Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı dizinin galası ise önceki akşam gerçekleşti.

Tuba Büyüküstün’ün transparan elbisesine tepki yağdı! “Çıplaklık ne zamandan beri tarz oldu” Halit Ergenç’in partneri galada... 3

Başrol oyuncularından Büyüküstün, transparan gala tarzıyla ise sosyal medyaya damga vurdu.

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