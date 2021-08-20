Tuba Büyüküstün’ün eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Tuba Büyüküstün'ün eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Son olarak Sefirin Kızı adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Tuba Büyüküstün, yeni projesi Another Self'in setinde rol arkadaşı Murat Boz ile görüntülendi. Daha önce aşk yaşadıkları yönünde haberlerle gündeme gelen ancak net bir dille iddiaları yalanlayan ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yine çok konuşuldu. Murat Boz'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla yine gündem olan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
20.08.2021 21:10
- Son Güncelleme: 20.08.2021 21:10
Murat Boz'la aşk yaşadığı yönündeki iddialarla yine gündem olan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Tuba Büyüküstün olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...