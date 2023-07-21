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Haberler Magazin Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Geçen ay ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte tatile çıkan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettirdi. Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Büyüküstün, yayınladığı son görüntülerle sosyal medyanın diline düştü. Büyüküstün'ün İngilizce paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
21.07.2023 15:46 - Son Güncelleme: 21.07.2023 15:46
Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Meslektaşı Onur Saylak ile 2011-2017 yılları arasında evli kalan ve Maya ile Toprak adında ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

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Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Büyüküstün, yayınladığı son görüntülerle sosyal medyanın diline düştü.

Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Büyüküstün'ün İngilizce "Anlamak istiyorum" dediği paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı.

Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...

Bir sosyal medya kullanıcısı, "O bile kendini anlamamıştır" derken bir başkası "Sıcaklardan oluyor bunlar hep" yorumunda bulundu.

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