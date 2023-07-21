Tuba Büyüküstün yayınladığı son görüntülerle olay oldu! Sosyal medyanın diline fena düştü! “Anlamak istiyorum” paylaşımı...
Geçen ay ikiz kızları Maya ve Toprak'la birlikte tatile çıkan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram paylaşımlarıyla da adından bolca söz ettirdi. Dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Büyüküstün, yayınladığı son görüntülerle sosyal medyanın diline düştü. Büyüküstün'ün İngilizce paylaşımına yorum üstüne yorum yağdı. İşte o paylaşım...
21.07.2023 15:46 - Son Güncelleme: 21.07.2023 15:46
Meslektaşı Onur Saylak ile 2011-2017 yılları arasında evli kalan ve Maya ile Toprak adında ikiz kızları olan Tuba Büyüküstün, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.