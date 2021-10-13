Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan bomba pozlar! Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikiliye bakın, gündeme bomba gibi düştüler. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı dizinin çekimleri devam ediyor. Dijital bir platformda yer alan projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.