Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan bomba pozlar! Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikiliye bakın!
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düştü. 39 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ile 41 yaşındaki oyuncu Murat Boz aşk yaşadıkları iddiasıyla geçtiğimiz haftalarda magazinde yer almış ancak ikili bu iddiayı her seferinde yalanlamıştı. Arkadaş ortamında çekilen fotoğraflarla ortaya çıkan Tuba ile Murat yeni bir kareyle gündeme geldi. Yan yana samimi şekilde poz veren ikili bir kez daha kafaları karıştırdı.
13.10.2021 09:57
- Son Güncelleme: 13.10.2021 10:24
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan bomba pozlar! Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikiliye bakın, gündeme bomba gibi düştüler. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un başrolünü paylaştığı dizinin çekimleri devam ediyor. Dijital bir platformda yer alan projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram'dan yayınladı. Adları aşk dedikodularına karışan Büyüküstün ve Boz'un samimi karesi dikkat çekti.
"ADIM HERKESLE YAZILIYOR"
Geçtiğimiz günlerde Athena'nın konserine katılan Tuba Büyüküstün, muhabirlerin ısrarlı sorularının ardından "Arkadaşız. Adım herkes yazılıyor" diyerek Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.