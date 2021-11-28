Tuba Büyüküstün paylaştı cesur hali ortalığı kasıp kavurdu! İkiz kız annesi Tuba sosyal medyayı salladı

Son dönemde Murat Boz ile aşk yaşadığı ileri sürülen Tuba Büyüküstün, Instagram paylaşımları ile yine dikkatleri üzerine çekti. İşte makyajsız hali ile beğeni yağmuruna tutulan ikiz kız annesi Tuba'nın en doğal hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...