Tuba Büyüküstün paylaştı cesur hali ortalığı kasıp kavurdu! İkiz kız annesi Tuba sosyal medyayı salladı
Tuba Büyüküstün paylaştı cesur hali ortalığı kasıp kavurdu! İkiz kız annesi Tuba sosyal medyayı salladı, hayranları yorum yağmuruna tuttu. Son dönemde oyuncu Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Tuba Büyüküstün Instagram'dan paylaştığı en doğal hali ile adından söz ettirdi. Sık sık paylaştığı 'kahve' pozları ile dikkatleri üzerine çeken Tuba Büyüküstün makyajsız hali ile beğeni üstüne beğeni aldı. Kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile 2011 – 2017 yılları arasında evli kalan oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kız evladı var. İşte 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün'ün en doğal hali...
28.11.2021 17:20
- Son Güncelleme: 28.11.2021 17:26
Tuba Büyüküstün paylaştı cesur hali ortalığı kasıp kavurdu! İkiz kız annesi Tuba en doğal görüntüsü ile sosyal medya gündeminde.
Son dönemde Murat Boz ile aşk yaşadığı ileri sürülen Tuba Büyüküstün, Instagram paylaşımları ile yine dikkatleri üzerine çekti. İşte makyajsız hali ile beğeni yağmuruna tutulan ikiz kız annesi Tuba'nın en doğal hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...