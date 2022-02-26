Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Onur Saylak’ın ikizleri büyüdü sosyal medyada ilgi odağı oldu
Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Son olarak dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' adlı dizide başrol oynayan oyuncu Tuba Büyüküstün, 2017 yılında boşandığı yönetmen eşi Onur Saylak'la olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak'la yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkiz kızları ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı için "Maşallah" yorumları yapılırken Maya ve Toprak sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak...
26.02.2022 21:05 - Son Güncelleme: 26.02.2022 21:05
Oyuncu Tuba Büyüküstün, 2017 yılında boşandığı yönetmen eşi Onur Saylak'la olan evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
İkiz kızları ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Tuba Büyüküstün'ün paylaşımı için "Maşallah" yorumları yapıldı.