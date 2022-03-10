Vav TV İzle
Haberler Magazin Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan ancak iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yağan karın tadını çıkaran ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Büyüküstün'ün yakın çekim paylaşımı sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncu güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

10.03.2022 18:38 - Son Güncelleme: 10.03.2022 19:43
Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Murat Boz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak haberleri yalanlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Büyüküstün, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kar paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Yağan karın tadını çıkaran ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı

Büyüküstün'ün yakın çekim paylaşımı sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncu güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

SON DAKİKA