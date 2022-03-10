Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! İki çocuk annesi Tuba’ya bakın cesaretini konuşturdu hayran bıraktı
Tuba Büyüküstün kar paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! Adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan ancak iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yağan karın tadını çıkaran ünlü oyuncu, cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Büyüküstün'ün yakın çekim paylaşımı sosyal medyayı sallarken ünlü oyuncu güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Tuba Büyüküstün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
10.03.2022 18:38 - Son Güncelleme: 10.03.2022 19:43
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Another Self' dizisinde başrolü paylaştığı Murat Boz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak haberleri yalanlamıştı.