Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay olmuştu... Demet Akalın'ın o yorumu sonrası Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın devrede!
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay olmuştu... Demet Akalın'ın o yorumu sonrası Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın devrede! Şükrü Özyıldız'la aynı projede yer aldığı sahnelerin ardından Buğra Gülsoy ile çekilen sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir'in ardından bir olay yaratan isim de Tuba Büyüküstün oldu. Aynı projede yer aldığı Murat Boz ile öpüşme sahnesiyle gündemde yer alan Tuba Büyüküstün'e Demet Akalın öyle bir yorumda bulundu ki ortalık yıkıldı. Ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın da ikili hakkında düşüncelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Filiz Akın'dan gelen o yorum...
01.08.2022 11:35 - Son Güncelleme: 01.08.2022 11:39
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay olmuştu... Demet Akalın'ın o yorumu sonrası Yeşilçam'ın yıldızı Filiz Akın devrede!
Demet Özdemir'in Disney+ için çektiği Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneleri konuşulurken oyuncu Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Zeytin Ağacı dizisindeki sahneleri de gündeme bomba gibi düştü. Zeytin Ağacı dizisinde başrol olan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un öpüşme sahnesi olay oldu.
Demet Akalın'ın Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un birlikte rol aldığı Zeytin Ağacı hakkındaki yorumu ortalığı karıştırdı.