Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...
Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz'un eski eşi bakın kim çıktı! Şimdilerde rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile adı aşk dedikodularına karışan ancak iddiaları net bir dille yalanlayan Murat Boz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile birliktelik yaşadığı dönem magazin gündeminden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Murat Boz'un bir dönem evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Murat Boz'un eski eşi de tanıdık çıktı. İşte Murat Boz'un eski eşi...
24.08.2021 21:01
- Son Güncelleme: 24.08.2021 21:20
İddiaları net bir dille yalanlayan Boz'un özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile birliktelik yaşadığı dönem magazin gündeminden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak edildi.
Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Murat Boz'un bir dönem evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.