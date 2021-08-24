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Haberler Magazin Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz'un eski eşi bakın kim çıktı! Şimdilerde rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile adı aşk dedikodularına karışan ancak iddiaları net bir dille yalanlayan Murat Boz'un özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile birliktelik yaşadığı dönem magazin gündeminden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Murat Boz'un bir dönem evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Murat Boz'un eski eşi de tanıdık çıktı. İşte Murat Boz'un eski eşi...

24.08.2021 21:01 - Son Güncelleme: 24.08.2021 21:20
Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

Murat Boz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündem oldu.

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Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

İddiaları net bir dille yalanlayan Boz'un özel hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Aslı Enver ile birliktelik yaşadığı dönem magazin gündeminden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak edildi.

Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

Ünlü şarkıcı hakkında araştırma yapanlar, Murat Boz'un bir dönem evli olduğunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

İşte Murat Boz başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

Tuba Büyüküstün ile anılan Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer herkesin tanıdığı isimmiş...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

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