Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! “Gururlu anne” deyip paylaştı! Onur Saylak ile 6 yıl evli kalmışlardı...

Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızlarının doğum gününden paylaşım yapan Büyüküstün, "Kendi doğum günümmüşçesine ama haksız da değilim" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun kızlarının son halini görenler ise "Ne kadar büyümüşler", "Annelerini kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün biricik kızları...
Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Onur Saylak ile 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı.
Ünlü çiftin bu evlilikten Maya ve Toparak adlarında ikiz kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Büyüküstün ise kızlarının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Kendi pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, "Gururlu anne. Kendi doğum günümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün. 12 yıl önce. 12 yıl... Muhteşem bir yolculuk. Sevginin her haliyle çepeçevre" mesajını yazdı.