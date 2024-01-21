Tuba Büyüküstün ikizleri büyüttü! “Gururlu anne” deyip paylaştı! Onur Saylak ile 6 yıl evli kalmışlardı...

Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün, kızlarının doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kızlarının doğum gününden paylaşım yapan Büyüküstün, "Kendi doğum günümmüşçesine ama haksız da değilim" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun kızlarının son halini görenler ise "Ne kadar büyümüşler", "Annelerini kopyası" yorumlarında bulundu. İşte Tuba Büyüküstün'ün biricik kızları...