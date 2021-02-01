Tuba Büyüküstün bildiğiniz gibi değil! Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek'in yeni partneri Tuba Büyüküstün'ü böyle gören yok

Sefirin Kızı'nda Neslihan Atagül'ün ayrılığının ardından koltuğuna Tuba Büyüküstün oturuyor... Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün üstlendiği Sefirin Kızı dizisinde flaş bir değişiklik yaşandı. Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziye devam edemeyince yollar ayrıldı ve yerine Tuba Büyüküstün getirildi. Daha önce de Engin Akyürek'le birlikte rol alan Tuba Büyüküstün'ün neler yapacağı merak edilirken izleyiciler hakkında araştırmalar yapıyor. Tuba Büyüküstün hakkında araştırma yapanların en çok şaşırdığı şey çocukluk fotoğrafları oldu. Meğer Tuba Büyüküstün'ün ikizleri aynı annesiymiş. İşte başta Tuba Büyüküstünn olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

01.02.2021 17:54 - Son Güncelleme: 01.02.2021 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





