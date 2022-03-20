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Haberler Magazin Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

Tosun Paşa'nın Lütfü'süydü! Davaro, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Tosun Paşa filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şen'in özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Şen hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kameralardan uzan büyüttüğü kızını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Şen'in kızı, güzelliğiyle beğeni toplarken babasıyla benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medyada "Babasının birebir kopyası" yorumu yapıldı. İşte Şener Şen'in gözünden sakındığı kızı Bengü...

20.03.2022 20:06 - Son Güncelleme: 20.03.2022 20:06
Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği ve Lütfü Tellioğlu karakterini canlandırdığı Tosun Paşa filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.

Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

Şen hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kameralardan uzan büyüttüğü kızını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti

Şen'in kızı, güzelliğiyle beğeni toplarken babasıyla benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medyada "Babasının birebir kopyası" yorumu yapıldı.

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