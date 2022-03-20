Tosun Paşa’nın Lütfü’süydü! Şener Şen’in gözlerden sakındığı kızına bakın! Güzelliğiyle büyüledi babasıyla benzerliği şoke etti
Tosun Paşa'nın Lütfü'süydü! Davaro, Süt Kardeşler, Kibar Feyzo gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği Tosun Paşa filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şen'in özel hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen Şen hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kameralardan uzan büyüttüğü kızını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Şen'in kızı, güzelliğiyle beğeni toplarken babasıyla benzerliği çok konuşuldu. Sosyal medyada "Babasının birebir kopyası" yorumu yapıldı. İşte Şener Şen'in gözünden sakındığı kızı Bengü...
20.03.2022 20:06 - Son Güncelleme: 20.03.2022 20:06
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçtiği ve Lütfü Tellioğlu karakterini canlandırdığı Tosun Paşa filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.