Tolgahan Sayışman'ın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

Magazin dünyasının ünlü isimleri, şöhrete adım atmadan önce başka adlar seçiyorlar malumunuz. Kimileri kendi ismini kendi değiştirmek isteyip seçiyor, kimilerinin menajerleri bu işe el atıyor. Yol her ne olursa olsun karşımıza, kendi isimlerinden bambaşka bir adlı ile çıkıyorlar. Hal böyle olunca ünlülerin gerçek isimlerini duyduğumuzda şaşırıp kalıyoruz. Bunlardan en şaşırtıcı olanı ise Tolgahan Sayışman oldu. Tolgahan Sayışman'ın gerçek adını biliyor muydunuz? İşte ünlülerin çok şaşıracağınız gerçek isimleri.

5 Aralık 2018 Çarşamba, 09:49:06 Güncelleme: 10:18:25
Tolgahan Sayışmanın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

Türkiye'nin ünlü isimlerinin gerçek adları halkın büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ

Tolgahan Sayışmanın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

Tolgahan Sayışmanın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

ALİŞAN - SERKAN BURAK

Tolgahan Sayışmanın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

ARTO - HARUTYAN DALGA

Tolgahan Sayışmanın gerçek ismi şoke ediyor! (Ünlülerin gerçek isimleri)

ASENA - ONUR ÇAKMAK

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