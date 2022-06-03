Tolgahan Sayışman yayında hüngür hüngür ağladı! ’Normalde böyle bir adam değilim’ diyen ünlü oyuncu dakikalarca gözyaşı döktü ’Babam deyince aklıma...’’

"Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum.'' diyen oyuncu şöyle konuştu;

''Böyle bir adam değilim. 'Babam' deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay. Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri"