Tolgahan Sayışman yayında hüngür hüngür ağladı! 'Normalde böyle bir adam değilim' diyen ünlü oyuncu dakikalarca gözyaşı döktü 'Babam deyince aklıma...'
Oyuncu Tolgahan Sayışman gözyaşlarına boğuldu. Katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusu üzerine sesi titremeye ve gözleri dolmaya başlayan ünlü oyuncu sonunda kendisini tutamayarak ağladı. 'Normalde böyle bir adam değilim. Yakın dönemde bir şey yaşadık o birden aklıma geldi. O yüzden bu kadar duygusala bağladım, Babam diyince nedense aklıma babama yaptığım yanlışlar geliyor' dedi. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman konuk olarak katıldığı programda babası hakkında sorulan bir soru karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Son olarak 'Aynasız Haluk' filminin yapımcılığını üstlenen ve başrolünde yer alan Sayışman ayrıca 2010-2014 yılları arasında rol aldığı 'Lale Devri' dizisinde Hatice Aslan'la yaşadığı ve rol arkadaşının açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen tartışma hakkında da konuştu. İşte yakışıklı oyuncunun o açıklamaları..
SORUYU DUYUNCA GÖZLERİ DOLDU
"Tolgahan Sayışman babasından neler gördü" sorusuna verdiği tepki ile dikkat çeken Tolgahan Sayışman önce derin bir nefes aldı ancak kendisini tutamayıp gözyaşlarına boğuldu.
"Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum.'' diyen oyuncu şöyle konuştu;
''Böyle bir adam değilim. 'Babam' deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay. Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri"