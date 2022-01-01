Tolgahan Sayışman kural bozdu kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Minik Alina annesi Almeda Abazi’nin birebir kopyası!

KURAL BOZDU

Yılbaşı akşamı kural bozarak kızının yüzünü ilk kez gösteren Tolgahan Sayışman, paylaşımının altına şu notu ekledi: "2022'nin ilk gününde sizleri benim küçük 'calimerom' Alina ile tanıştırayım. (Evet aynı annesi). Herkese önce sağlık, sonrasında gönlünden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir sene temenni ediyorum. Mutlu Yıllar"