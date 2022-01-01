Tolgahan Sayışman kural bozdu kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Minik Alina annesi Almeda Abazi’nin birebir kopyası!
Tolgahan Sayışman kural bozdu kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Almeda Abazi ile 2017 yılında nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğlu Efehan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen Haziran ayında ise Alina'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez baba olan Sayışman, yılbaşı akşamı kural bozdu ve kızının yüzünü ilk kez gösterdi. 'Sizleri Alina ile tanıştırayım (Evet aynı annesi)' notunu düştüğü aile fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Tolgahan Sayışman'ın minik kızı Alina...
01.01.2022 22:48
- Son Güncelleme: 01.01.2022 22:48
2017 yılında Los Angeles'ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına aldı.
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, ikinci kez mutluluğu haziran ayında kızları Alina ile yaşadı.
KURAL BOZDU
Yılbaşı akşamı kural bozarak kızının yüzünü ilk kez gösteren Tolgahan Sayışman, paylaşımının altına şu notu ekledi: "2022'nin ilk gününde sizleri benim küçük 'calimerom' Alina ile tanıştırayım. (Evet aynı annesi). Herkese önce sağlık, sonrasında gönlünden geçen her dileğin gerçekleşeceği bir sene temenni ediyorum. Mutlu Yıllar"