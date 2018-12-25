Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

Tolga Sarıtaş rol adlığı dizide 'Sarı Komutan' lakabıyla izleyicinin beğenisini topladı. Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş kimdir? Bir süredir bu konu herkes tarafından çok merak edilir oldu. İşte Tolga Sarıtaş'ın hayatı ve bundan önce yaptığı meslekler...

25 Aralık 2018 Salı, 17:28:31 Güncelleme: 17:46:31
Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

Tolga Sarıtaş nam-ı diğer Sarı Komutan! Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın eski mesleklerini öğrenince çok şaşıracaksınız!

Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

SERDAR ORTAÇ

Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...

EBRU GÜNDEŞ

Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan Ebru Gündeş, hayata konfeksiyon işçisi olarak atıldı.

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