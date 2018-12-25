Tolga Sarıtaş'ın on parmağında on marifet! İşte 'Sarı Komutan' lakaplı Tolga Sarıtaş'ın eski mesleği...
Tolga Sarıtaş rol adlığı dizide 'Sarı Komutan' lakabıyla izleyicinin beğenisini topladı. Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş kimdir? Bir süredir bu konu herkes tarafından çok merak edilir oldu. İşte Tolga Sarıtaş'ın hayatı ve bundan önce yaptığı meslekler...
25 Aralık 2018 Salı, 17:28:31
Güncelleme: 17:46:31
Tolga Sarıtaş nam-ı diğer Sarı Komutan! Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Tolga Sarıtaş'ın eski mesleklerini öğrenince çok şaşıracaksınız!
YILDIZ TİLBE
Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.
SERDAR ORTAÇ
Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.
EBRU GÜNDEŞ
Anne-baba ayrılığının ardından zor yıllar yaşayan Ebru Gündeş, hayata konfeksiyon işçisi olarak atıldı.