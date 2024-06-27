Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününden ilk görüntüler! Ünlüler akın etti: Oğulcan Engin, Özgür Çevik, Engin Akyürek...

5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk'la nişanlanan Tolga Sarıtaş bugün nikah masasına oturdu. Sosyal medyada büyük ilgi gören düğünün ilk görüntüleri, ünlüler geçidine sahne oldu. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Düğünde dikkat çeken konuklar arasında Oğulcan Engin, Özgür Çevik ve Engin Akyürek gibi popüler isimler yer aldı. İşte düğünden ilk görüntüler...
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğününe, sanat ve moda dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Düğünde dikkat çeken konuklar arasında Oğulcan Engin, Özgür Çevik ve Engin Akyürek gibi popüler isimler yer aldı. İşte düğünden ilk görüntüler...
Kariyeri boyunca birden fazla yapımda oyunculuğu ve yakışıklılığıyla göz kamaştıran Tolga Sarıtaş, bugün 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile dünyaevine girdi.
14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlilik teklifi eden Tolga Sarıtaş evet cevabını aldı ve çift 23 Şubat'ta da nişanlandı.