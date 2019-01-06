Tolga Karel TIR şoförü olduğu için görüşmeyi kesen arkadaşlarına isyan etti! İşte ünlülerin diğer meslekleri

Tolga Karel'in kısa bir süre önce ABD'de TIR şoförlüğü yaptığı ortaya çıkmıştı. Karel, TIR şoförü olduğunu öğrenince aramayı kesen bazı arkadaşlarına sitem etti. Eskiden oyuncu olan Tolga Karel şimdilerde TIR şoförü. Magazin dünyasındaki tanınmış isimlerin ünlerini kazanmadan önce başka meslekleri vardı. İşte ünlü isimlerin diğer meslekleri ve Tolga Karelin yeni mesleğini küçümseyen arkadaşlarına sitemi...

6 Ocak 2019 Pazar, 14:03:44 Güncelleme: 14:07:16
Tolga Karel TIR şoförü olduğu için görüşmeyi kesen arkadaşlarına isyan etti! İşte ünlülerin diğer meslekleri

TOLGA KAREL ARKADAŞLARINA SİTEM ETTİ!

İki yıl önce yerleştiği ABD'de TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, dostlarına sitem etti. Oyuncu, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı:

"TIR işine girdiğimi öğrenen bazı insanlar, benden uzaklaşmaya başladı. Haftada en az 2 kere arayıp soranlar şimdi bakıyorum yoklar. Zira menfaatlerine ters geldim. Demek ki sadece şöhret sahibi olduğum için yakınlaşmak istemişler. Peki ya ben bugün TIR şoförüyken, yarın 100 TIR'lık bir filonun sahibi olursam o zaman daha mı kıymetli bir adam olacağım? Yere batsın sizin sahte sevginiz."

Tolga Karel TIR şoförü olduğu için görüşmeyi kesen arkadaşlarına isyan etti! İşte ünlülerin diğer meslekleri

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