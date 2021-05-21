Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Tolga Güleç, Hülya Avşar'ı diline doladı! Ünlü oyuncu Tolga Güleç, Timur Yüksel karakterini canlandırdığı Masumiyet dizisinin final yapacağını duyurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güleç, Hülya Avşar'ın yüzüne filtre kullanıldığı bölümlere işaret ederek yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını ti'ye aldı. Ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olan esprili paylaşımının altına ise "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu ekledi. İşte Tolga Güleç'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

21.05.2021 01:38 - Son Güncelleme: 21.05.2021 01:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





