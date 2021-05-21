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Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Tolga Güleç, Hülya Avşar'ı diline doladı! Ünlü oyuncu Tolga Güleç, Timur Yüksel karakterini canlandırdığı Masumiyet dizisinin final yapacağını duyurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Güleç, Hülya Avşar'ın yüzüne filtre kullanıldığı bölümlere işaret ederek yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını ti'ye aldı. Ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olan esprili paylaşımının altına ise "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu ekledi. İşte Tolga Güleç'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…

21.05.2021 01:38 - Son Güncelleme: 21.05.2021 01:38
Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi final yapacağını duyurdu. Final açıklamasının ardından Tolga Güleç'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu, dizide yüzüne filtre uygulanan rol arkadaşı Hülya Avşar'ı işaret ederek esprili bir paylaşımda bulundu.

Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Veda paylaşımında bulunan Tolga Güleç, yüzüne tuttuğu kağıtla rol arkadaşını Hülya Avşar'ı ti'ye aldı.

Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

Ünlü oyuncu, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımına "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu düştü.

Tolga Güleç, Hülya Avşar’ı diline doladı! “En çok seni özleyeceğim” dedi böyle ti’ye aldı görenler şaştı kaldı

İşte Tolga Güleç'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı…