Tolga Akış’tan bebek müjdesi! Baba oluyor

Hypers New Media'nın kurucusu Tolga Akış, özel hayatındaki mutluluğu taçlandırıyor. 2021 ve 2022 yılları arasında şarkıcı Zeynep Bastık ile evli olan Akış, boşanma sonrası gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, mayıs ayında çıktıkları Lizbon tatilinde ilişkilerini resmiyete taşıdı.Tolga Akış, romantik tatilde Gizem Kaya'ya evlenme teklif etti. Akış ve Kaya, bu mutlu ilişkiyi evlilikle taçlandırdı.Çift, eylül ayında gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi.Mutlu evliliklerini bebek sevinciyle pekiştiren çiftten müjdeli haber gecikmedi. Gizem Kaya, sosyal medya hesabından ultrason görüntüsünü paylaşarak hamile olduğunu duyurdu.Kaya, paylaşımına '1+1=3... Bebo Akış geliyor' notunu düşerek takipçilerini sevince boğdu. Tolga Akış ve Gizem Kaya'ya tebrik mesajları kısa sürede yağmur gibi yağdı.