Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'nüfus' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına topladı. ATV'nin fenomen bilgi yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusu geceye damga vurdu. "Tokyo" cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...
15.09.2021 02:43
- Son Güncelleme: 15.09.2021 03:00
atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusu geceye damga vurdu.