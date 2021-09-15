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Haberler Magazin Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'nüfus' sorusu

Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'nüfus' sorusu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına topladı. ATV'nin fenomen bilgi yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusu geceye damga vurdu. "Tokyo" cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...

15.09.2021 02:43 - Son Güncelleme: 15.09.2021 03:00
Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ’nüfus’ sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ’nüfus’ sorusu

atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bir ülkede ikamet eden biri hangi şehirde yaşıyor olabilir?" sorusu geceye damga vurdu.

Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ’nüfus’ sorusu



"Tokyo" cevabını veren yarışmacı Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti.

Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ’nüfus’ sorusu

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...

Tokyo dedi kaybetti! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ’nüfus’ sorusu
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