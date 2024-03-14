Tokatçı'nın yıldızı Şevket Altuğ 81 yaşında! 41 yılda öyle bir değişti ki... Yeşilçam'ın usta oyuncularının son hallerine bakın!

Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da sakince hayatını sürdüren Altuğ, 81 yaşında girdi. İşte bazen gülerek bazen de ağlayarak televizyonda izlediğimiz o tanıdık yüzlerin yıllar sonraki halleri...
'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, ekranların sevilen ismi oldu.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi.