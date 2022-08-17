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Haberler Magazin Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Yapımcılığını Yahya Kılıç, senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği Tokatçı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal (Osman), Şevket Altuğ (Şevket), Ali Şen (Hasan Ağa), Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol) gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi ise son haliyle gündeme geldi. Filmin yayınlanması üzerine 64 yaşındaki oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Saatçi'yi görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Kemal Sunal'ın güzeller güzeli partneri Nazan Saatçi'nin son hali...

17.08.2022 21:54 - Son Güncelleme: 17.08.2022 21:54
Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi ise son haliyle gündeme geldi.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Filmin yayınlanması üzerine 64 yaşındaki oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

Saatçi'yi görenler ise "Hala çok güzel", "Yıllara meydan okuyor", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu.

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı

İşte başta Nazan Saatçi olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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