Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi’nin son haline bakın! “Hala çok güzel” Kemal Sunal’ın biricik partnerini gören dilini ısırdı
Yapımcılığını Yahya Kılıç, senaristliğini Suphi Tekniker'in üstlendiği Tokatçı filmi, bu akşam televizyon izleyicisi ile buluştu. Kadrosunda Kemal Sunal (Osman), Şevket Altuğ (Şevket), Ali Şen (Hasan Ağa), Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol) gibi isimlerin yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi ise son haliyle gündeme geldi. Filmin yayınlanması üzerine 64 yaşındaki oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Saatçi'yi görenler ise "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Kemal Sunal'ın güzeller güzeli partneri Nazan Saatçi'nin son hali...
17.08.2022 21:54 - Son Güncelleme: 17.08.2022 21:54
Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Tokatçı filmi, bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.