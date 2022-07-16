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Haberler Magazin TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz'ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz'ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. 'Yokluk' temalı konseptinin aksine burun estetiği olan Taha Duymaz'ın son hali görenler gözlerine inanamadı. İşte Taha Duymaz bir burun estetiği ile gelen akıllara zarar değişimi.

16.07.2022 16:03 - Son Güncelleme: 16.07.2022 16:03
TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz’ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz burun estetiği yaptırdı. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın son hali sosyal medyayı salladı.

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TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz’ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu. TikTok fenomeni Taha Duymaz o dönem yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğramış ve zor günler atlatmıştı.

TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz’ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.

TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz’ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Hatay'da köyde yaşayan Taha, yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle fenomen hâline gelmiş; bu "fakirlik" konseptli videolar epey gündem olmuştu.

TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz’ın son hali başka biri gibi! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik yaptırdı

Taha tüm bu eleştiriler karşısında pes etmemiş, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam etmişti.

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