TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz yine estetik yaptırdı! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik furyasına kapıldı
Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. 'Yokluk' temalı konseptinin aksine burun estetiği olan Taha Duymaz yine estetik yaptırdı.
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de yaptırdığı kulak ameliyatı ile adından söz ettiriyor.
Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve mütevazı mutfağında çektiği yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz son haliyle gündem oldu. TikTok fenomeni Taha Duymaz o dönem yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğramış ve zor günler atlatmıştı.
Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.