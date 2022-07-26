TikTok fenomeniydi bir haller oldu Taha Duymaz yine estetik yaptırdı! Parayı bulan herkesin yaptırdığı gibi estetik furyasına kapıldı

Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı oldu ve o halini de paylaştı.