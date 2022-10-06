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Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizi Teşkilat, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başrollerinde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Gürkan Uygun'du. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un eşi bakın çıka çıka kim çıktı.

06.10.2022 13:30 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:31
Teşkilat’ın yıldızı Gürkan Uygun’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

1994 yılında yer aldığı ''Kaygısızlar'' dizisiyle ekran macerası başlayan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle büyük beğeni toplamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Teşkilat’ın yıldızı Gürkan Uygun’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ve sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Teşkilat’ın yıldızı Gürkan Uygun’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uygun'un bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı.

Teşkilat’ın yıldızı Gürkan Uygun’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

Öte yandan üç çocuk sahibi Uygun çifti için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat’ın yıldızı Gürkan Uygun’un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü

İşte başta Gürkan Uygun olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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