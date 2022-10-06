Teşkilat'ın yıldızı Gürkan Uygun'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Gözlerden çok uzaklarda yaşıyor ama o da çok ünlü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen dizi Teşkilat, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Başrollerinde Deniz Baysal ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Gürkan Uygun'du. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un eşi bakın çıka çıka kim çıktı.
06.10.2022 13:30 - Son Güncelleme: 06.10.2022 13:31