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Haberler Magazin Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Necati Şaşamaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızlara kazınan ve şimdilerde Teşkilat'ta rol alan Gürkan Uygun, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi...

21.01.2022 19:37 - Son Güncelleme: 21.01.2022 19:37
Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

1994 yılında yer aldığı ''Kaygısızlar'' dizisiyle ekran macerası başlayan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle büyük beğeni toplamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Çiçek Taksi gibi birçok başarılı yapımda rol alan ve sergilediği performansla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Uygun'un bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı.

Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

Öte yandan üç çocuk sahibi Uygun çifti için "Çok yakışıyorsunuz", "Mutluluğunuz daim olsun" gibi yorumlar yapıldı.

Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...

İşte başta Gürkan Uygun olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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