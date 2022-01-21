Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer onu da televizyonda izlemişiz...
Teşkilat'ın Yıldırım'ı Gürkan Uygun'un sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda Necati Şaşamaz, Özgü Namal, Oktay Kaynarca gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızlara kazınan ve şimdilerde Teşkilat'ta rol alan Gürkan Uygun, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 2008 yılında dünyaevine girdiği eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasına da katılan eşi güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Gürkan Uygun'un güzeller güzeli eşi...
21.01.2022 19:37
- Son Güncelleme: 21.01.2022 19:37
1994 yılında yer aldığı ''Kaygısızlar'' dizisiyle ekran macerası başlayan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle büyük beğeni toplamış ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.