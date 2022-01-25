Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı
Sakarya Fırat, Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in sosyal medya hesabında eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Şimdilerde başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıran oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz' yorumları yapıldı. Öte yandan Tunçalp'ın bir paylaşımına düştüğü "Güzel kalpli güzel karım" notu dikkat çekti. İşte Turgut Tunçalp'ın güzeller güzeli eşi...
25.01.2022 02:37
- Son Güncelleme: 25.01.2022 02:37
Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıran Turgut Tunçalp'in sosyal medya hesabında eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Magazin basınından uzak bir hayat sürdüren 45 yaşındaki ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in 2019 yılında dünyaevine girdiği eşini gören hayran kaldı.