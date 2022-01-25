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Haberler Magazin Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

Sakarya Fırat, Merhamet, Diriliş Ertuğrul, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in sosyal medya hesabında eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Şimdilerde başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıran oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çift için 'Çok yakışıyorsunuz' yorumları yapıldı. Öte yandan Tunçalp'ın bir paylaşımına düştüğü "Güzel kalpli güzel karım" notu dikkat çekti. İşte Turgut Tunçalp'ın güzeller güzeli eşi...

25.01.2022 02:37 - Son Güncelleme: 25.01.2022 02:37
Teşkilat’ın Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

Başrollerini Deniz Baysal, Ezgi Şenler ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Teşkilat dizisinde Halit Başkan karakterini canlandıran Turgut Tunçalp'in sosyal medya hesabında eşiyle yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

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Teşkilat’ın Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

Magazin basınından uzak bir hayat sürdüren 45 yaşındaki ünlü oyuncu Turgut Tunçalp'in 2019 yılında dünyaevine girdiği eşini gören hayran kaldı.

Teşkilat’ın Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

Öte yandan Tunçalp'in eşiyle verdiği mutluluk pozlarına ''Güzel kalpli güzel karım. Seni çok seviyorum'' ve ''Allah bizi ölene dek ayırmasın'' gibi yorumlarda bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Teşkilat’ın Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

İşte başta Turgut Tunçalp olmak üzere ünlü isimlerin eşleri sevgilileri...

Teşkilat’ın Halit Başkan’ı Turgut Tunçalp’ın gözlerden sakındığı eşine bakın! ‘Güzel kalplim’ diye sevdiği eşi hayran bıraktı

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